Rodéo sur les terrains de foot de Canteleu : les auteurs des dégradations sont interpellés par la BAC

La voiture, non signalée volée, était dans un piteux état : phares et pare-chocs arrachés, ailes et portes pliées, pare-brise arrière brisé... Couvedrte de boue, la Citroên de type utilitaire, conduite par l'un des deux plus jeunes, traînait derrière elle un des filets de but arrachés sur le stade !



Le trio a vite reconnu s'être livré à un rodéo sur les terrains de foot avec la voiture. Ils ont pénétré à l'intérieur du complexe sportif en arrachant un panneau de la clôture. Ils ont ensuite roulé à vive allure en faisant des embardées sur les pelouses des deux terrains, arrachant par la même occasion les filets et poteaux de buts et les rambardes en béton situées sur le pourtour du terrain.



Les trois vandales ont été placés en garde à vue. Ils sont toujours entendus ce matin par les enquêteurs de la cellule de lutte contre les rodéos urbains, dans les locaux de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) à Rouen.