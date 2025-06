Rock in Évreux 2025 : Louis Bertignac et Yodelice à l'affiche ce vendredi soir sur l'hippodrome

Vendredi 27 Juin 2025 à 21:15 -

Le festival normand "Rock in Évreux by Normandy Rock" revient en force les 27 et 28 juin, avec une programmation explosive mêlant rock, reggae et découvertes musicales. Et des têtes d'affiche, à l'image de Louis Bertignac et Yodelice