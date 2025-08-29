Refus d'obtempérer à Rouen : le pilote de la trottinette était sous l'emprise de stupéfiants

Ce jeudi 28 août, vers midi, un jeune homme de 22 ans a été interpellé place Carnot à Rouen après avoir refusé d’obtempérer à un contrôle de police. Il a été dépisté positif au cannabis.



A deux sur une trottinette, c'est interdit. Soucieux de faire respecter la réglementation, les policiers ont ordonné au pilote de l'engin électrique de faire descendre son passager. Mais au lieu de s'exécuter, le jeune homme accélère sans tenir compte de la remarque. La scène se passe ce jeudi 28 août vers 12h30.



L’engin monte sur un trottoir au niveau d’un arrêt de bus, échappant temporairement à la patrouille. Mais la manœuvre provoque la chute du conducteur et de son passager, permettant leur interpellation.

Positif aux stupéfiants Lors de la palpation de sécurité, les policiers trouvent dans la poche du pilote un téléphone portable et un sachet plastique étanche contenant deux pochons de résine de cannabis. Le jeune homme déclare être propriétaire de la trottinette mais ne peut fournir de facture. Il admet également ne pas avoir assuré son engin.



Soumis à un test salivaire, il est dépisté positif au THC, et affirme avoir fumé du cannabis la veille.



La trottinette a été immobilisée et placée en fourrière. Le conducteur a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, conduite sous stupéfiants et détention de cannabis.



