Raid Amazones 2025 : quatre Euroises prêtes à relever le défi en Thaïlande

Pour ses 25 ans, le Raid Amazones met le cap sur Kanchanaburi, au nord de Bangkok. Ce raid 100 % féminin, initié en 2001 par l’animateur Alexandre Debanne, rassemble chaque année des sportives amatrices autour de défis physiques, d’aventure humaine et de rencontres interculturelles. Après la Guyane, le Cambodge ou encore le Sri Lanka, c’est la Thaïlande qui devient le nouveau décor de cette épreuve itinérante.
Du VTT au canoë : six jours d’épreuves en pleine nature
Pendant six jours, les “Amazones”, regroupées en équipes de 2 ou 3, enchaîneront les épreuves d’endurance dans des paysages naturels préservés : VTT, trail, tir à l’arc et canoë sont au programme. L’après-midi, les participantes iront à la rencontre des populations locales, entre échanges culturels et actions solidaires.
Parmi les 291 participantes venues de toute la France, quatre Euroises représenteront fièrement leur territoire : elles viennent de Val-de-Reuil, Louviers, Sainte-Geneviève-lès-Gasny et Bacquepuis. À la fois motivées et déterminées, ces aventurières locales s’engagent dans une aventure physique mais aussi humaine, fondée sur l’entraide et la solidarité.
🗺️ À propos du Raid Amazones
• Créé en 2001 par Alexandre Debanne
• Plus de 10 000 participantes depuis sa création
• Des éditions dans plus de 10 pays : Kenya, Bali, Vietnam, etc.
• Une devise : “pas de moteur, que de la sueur !”
• Aucune assistance mécanique, uniquement des efforts personnels
