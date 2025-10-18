Raid Amazones 2025 : quatre Euroises prêtes à relever le défi en Thaïlande

Pendant six jours, les “Amazones”, regroupées en équipes de 2 ou 3, enchaîneront les épreuves d’endurance dans des paysages naturels préservés : VTT, trail, tir à l’arc et canoë sont au programme. L’après-midi, les participantes iront à la rencontre des populations locales, entre échanges culturels et actions solidaires.



Parmi les 291 participantes venues de toute la France, quatre Euroises représenteront fièrement leur territoire : elles viennent de Val-de-Reuil, Louviers, Sainte-Geneviève-lès-Gasny et Bacquepuis. À la fois motivées et déterminées, ces aventurières locales s’engagent dans une aventure physique mais aussi humaine, fondée sur l’entraide et la solidarité.



