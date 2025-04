Raccordement du pont Flaubert à la sud III à Rouen : ouverture des accès jeudi matin

Les travaux du sens sud → nord devraient se prolonger jusqu’au printemps 2026, affectant les conditions de circulation, notamment aux heures de pointe. Des déviations et itinéraires alternatifs sont mis en place pour faciliter le déplacement des usagers. La préfecture recommande l’utilisation de transports en commun, le covoiturage, ou les modes de déplacements doux (marche et vélo) pour ceux qui en ont la possibilité.Pour plus de détails sur les phases du projet et les conseils de circulation, les usagers peuvent consulter le site dédié à l’opération : accès-pontflaubert-rivegauche.fr . Une vidéo explicative est également disponible pour mieux comprendre les aménagements en cours et à venir