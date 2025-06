RN28 : le tunnel de la Grand’Mare à Rouen fermé deux nuits pour des travaux de maintenance

Des itinéraires de déviation balisés sous les codes S1 et S2 seront mis en place pour orienter les automobilistes durant ces fermetures.



Les usagers sont invités à faire preuve de vigilance et à respecter scrupuleusement la signalisation temporaire, ainsi que les distances de sécurité et les limitations de vitesse.



Ces interventions ont pour but de préserver la sécurité des usagers et des agents mobilisés sur le chantier, tout en assurant la bonne performance du tunnel à long terme.