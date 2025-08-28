RN1338 : levées du pont Flaubert à Rouen pour la Solitaire du Figaro

La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) annonce que le pont Flaubert sera levé et la RN1338 fermée à la circulation, le samedi 30 août, de 19h30 à 22h30 et le vendredi 5 septembre, de 12h à 15h.
Mise en place de déviations
Durant ces périodes, aucun véhicule ne pourra circuler sur l’ouvrage. Une déviation sera mise en place afin de permettre aux automobilistes de rejoindre leurs itinéraires habituels.
Ces levées exceptionnelles s’inscrivent dans le cadre de l’accueil à Rouen de la prestigieuse course au large, la Solitaire du Figaro Paprec, qui fera escale dans la capitale normande à la fin du mois d’août.
Ces levées exceptionnelles s’inscrivent dans le cadre de l’accueil à Rouen de la prestigieuse course au large, la Solitaire du Figaro Paprec, qui fera escale dans la capitale normande à la fin du mois d’août.