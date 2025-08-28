RN1338 : levées du pont Flaubert à Rouen pour la Solitaire du Figaro

À l’occasion de l’étape rouennaise de la Solitaire du Figaro Paprec, le pont Flaubert sera levé à deux reprises. Ces manœuvres entraîneront la fermeture temporaire de la RN1338 dans les deux sens de circulation.



La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) annonce que le pont Flaubert sera levé et la RN1338 fermée à la circulation, le samedi 30 août, de 19h30 à 22h30 et le vendredi 5 septembre, de 12h à 15h.

Mise en place de déviations Durant ces périodes, aucun véhicule ne pourra circuler sur l’ouvrage. Une déviation sera mise en place afin de permettre aux automobilistes de rejoindre leurs itinéraires habituels.



Ces levées exceptionnelles s’inscrivent dans le cadre de l’accueil à Rouen de la prestigieuse course au large, la Solitaire du Figaro Paprec, qui fera escale dans la capitale normande à la fin du mois d’août.





