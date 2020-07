Quatre interpellations en marge de l’hommage au père Hamel, assassiné dans son église en 2016

St Étienne du rouvray : près d’une dizaine de personnes interpellées après avoir crié « sale Violeur » alors que le ministre de l’intérieur prenait la parole pour l’hommage au père Hamel @TF1LeJT @LCI pic.twitter.com/XgzpnhAD3d — Ani BASAR (@ninita121) July 26, 2020

Un groupe d’une dizaine de personnes a alors tenté de perturber cette commémoration en scandant des slogans hostiles à l’égard de Gérald Darmanin. Onze personnes ont été identifiées et quatre d’entre elles, trois hommes de 25, 26 et 62 ans et une femme de 26 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue.Les sept autres ont fait simplement l’objet d’un verification d’identité et d’une contravention pour avoir enfreint l’arrêté du préfet interdisant tout rassemblement ou manifestation dans le périmètre de la cérémonie.Dans l’après-midi, à l’appel de la CGT. une trentaine de manifestants s’est rassemblée devant l’hôtel de police, rue Brisout de Barnevîlle pour demander la libération des gardés à vue.