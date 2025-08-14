Quarante-neuf migrants interceptés et pris en charge à Varengeville-sur-Mer, en Seine-Maritime

Les sapeurs-pompiers du SDIS 76, et des bénévoles de la Croix-Rouge française, ont assuré les premières évaluations médicales et distribué des vêtements.
Quarante-neuf migrants, parmi lesquels sept enfants et huit femmes, ont été repérés à Varengeville-sur-Mer (Seine-Maritime), la nuit dernière. La majorité est de nationalité syrienne, mais plusieurs autres pays sont représentés : Koweït, Palestine, Libye, Irak, Égypte, Tchad et Liban.
Ces personnes ont été regroupées dans un gymnase, mis à disposition par la commune, afin de bénéficier d’un bilan sanitaire et administratif. Les sapeurs-pompiers du SDIS 76, appuyés par des bénévoles de la Croix-Rouge française, ont assuré les premières évaluations médicales et distribué des vêtements.
Un réprésentant du préfet sur place
La secrétaire générale de la sous-préfecture de Dieppe s’est rendue sur place pour superviser les dispositifs de prise en charge et coordonner les démarches administratives.
Dans un communiqué, le préfet de la Seine-Maritime a salué « l’engagement et la réactivité » de l’ensemble des acteurs mobilisés - élus, agents communaux, secouristes et bénévoles - pour leur action auprès des migrants.
