Prévisions météo : la Normandie placée en vigilance orange pour orages ce vendredi 13 juin

Outre la Seine-Maritime, Bison Futé et Météo-France maintiennent une vigilance orange aux orages jusqu’au 14 juin à minuit pour plusieurs départements du Centre-Val de Loire et de l'Île-de-France : Cher (18), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), l'Eure-et-Loir (28), l'Oise (60), le Nord (59), les Yvelines (78), le Val d'Oise (95), Paris et la petite couronne.