Près de Rouen, trois gamins lancent des pierres sur un bus « pour se distraire »

Le chauffeur de la TCAR a signalé les faits à la police, expliquant que son bus avait été visé et endommagé par des projectiles lancés par trois enfants, dont il a pu fournir le signalement. Le pare-brise a été impacté et la vitre de la porte latérale a volé en éclats.



Aucun blessé n’est à déplorer.



Repérés place Colbert par des régulateurs de la TCAR lancés à leur recherche, les trois gamins ont pris la fuite en courant. L’un d’eux a néanmoins été rattrapé et interpellé.