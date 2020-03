Poubelles incendiées et abribus dégradé à Bois-Guillaume : quatre suspects en garde à vue

Bingo. L’équipage de la BAC se rend rue de la Haie à Bois-Guillaume, où les suspects ont été repérés, et interpellent quatre jeunes gens, tous âgés de 15 ans et domiciliés à Mont-Saint-Aignan, Rouen et Bois-Guillaume. Interrogés, ces derniers ne tardent pas à avouer avoir lancé des pétards dans des poubelles et avoir dégradé un abribus.



Les mis en cause, dont un est en possession d’un gros petard d’artifice, sont placés en garde à vue pour destruction volontaire par incendie et dégradation d’un bien public