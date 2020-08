Porte non verrouillée, fenêtre ouverte : recrudescence de vols dans les habitations à Val-de-Reuil, dans l'Eure

Le mode opératoire est toujours sensiblement le même. Les intrus pénètrent dans l'habitation par une porte d'entrée non verrouillée ou par une fenêtre ouverte à l'étage en escaladant la façade. Les faits se déroulent généralement dans la soirée et dans la nuit, en présence des propriétaires ou locataires.



La surveillance a été renforcée ces dernières semaines à Val-de-Reuil. Pour autant, la police met en garde les habitants et leur demande d'être vigilants et de bien vérifier que leurs portes sont verrouillées et les fenêtres fermées le soir et la nuit, y compris en leur présence. Outre ces simples recommandations, la vigilance des voisins pourrait permettre aussi de dissuader les voleurs de passer à l'action.