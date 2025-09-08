Pont de Tancarville coupé dans les deux sens après un accident entre un poids lourd et une voiture

La circulation est totalement interrompue ce lundi matin sur le pont de Tancarville (N182), en Seine-Maritime, à la suite d’un accident impliquant un camion et une voiture, alors que des travaux sont déjà en cours sur l’ouvrage.



Déviations mises en place



Les équipes d’intervention et de sécurité sont actuellement mobilisées sur place pour sécuriser la zone et protéger le chantier.



Un itinéraire de déviation a été mis en place :



• Depuis l’A13 en provenance de Paris : les usagers sont invités à poursuivre vers Caen puis à emprunter l’A29 et la N1029 pour franchir le pont de Normandie en direction du Havre.

• Depuis l’A29 en provenance du Havre : les conducteurs sont orientés vers la N1029 pour franchir le pont de Normandie avant de rejoindre l’A13 vers Paris.



Circulation perturbée



La durée de la fermeture reste indéterminée. Un bouchon d’environ 500 mètres est déjà signalé sur l’A131, entre Bourneville (A13) et Le Havre, dans le secteur de Quillebeuf-sur-Seine (Eure).