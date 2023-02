Pont Gayant à Fécamp : la circulation routière fermée pendant une semaine

La mesure prendra effet ce mercredi 8 février au matin jusqu’au mardi 14 février inclus, le temps pour les services du Département de Seine-Maritime et l'entreprise Hydraunorm de procéder aux travaux de réparation.



Durant cette période, des mouvements de navires de commerce sont prévus : deux navires sont actuellement dans le bassin de commerce et doivent en sortir, un mouvement entrant et sortant est également prévu le samedi 11 février pour un navire d'huile, puis un nouvel entrant le lundi 13 février.