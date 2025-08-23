Pont-Authou : un appartement détruit par les flammes, une femme hospitalisée après avoir inhalé des fumées

Les sapeurs-pompiers ont été appelés vendredi 22 août, vers 20h45, pour un incendie survenu dans un appartement situé rue Saint-Louis, à Pont-Authou. À leur arrivée, ils ont été confrontés à un feu généralisé qui a nécessité l’engagement de deux lances à incendie.
L’appartement totalement détruit
L’occupante, une femme de 51 ans, a été prise en charge après avoir inhalé des fumées et transportée en urgence relative à l’hôpital de Pont-Audemer. Le logement, d’une superficie de 50 m², a été entièrement ravagé par les flammes.
Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place. L’intervention s’est terminée aux alentours de 1h45 du matin.
