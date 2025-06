Pollution à l’ozone : alerte activée en Seine-Maritime et dans l'Eure ce samedi

Les départements de la Seine-Maritime et de l'Eure sont placés en vigilance pollution à compter de ce samedi 21 juin 2025, en raison d’un épisode de pollution à l’ozone. La dégradation de la qualité de l’air est attribuée à des conditions météorologiques favorables à la formation d’ozone dans l’atmosphère : fort ensoleillement, températures élevées et vents faibles.



Face à cette situation, les deux préfectures activent la procédure d’information-recommandation, étape préalable avant d’éventuelles mesures contraignantes si la pollution s’aggravait.



⸻



Les recommandations sanitaires



Personnes sensibles et vulnérables (femmes enceintes, enfants, personnes âgées ou atteintes de pathologies chroniques) :

• Limiter les sorties, surtout l’après-midi ;

• Éviter les efforts physiques intenses à l’extérieur ;

• Consulter un professionnel de santé en cas de gêne respiratoire ou cardiaque.



• Réduire les activités sportives en plein air ;

• Maintenir une bonne aération des logements sans tomber dans le confinement ;

• Éviter les sources d’irritation supplémentaires (fumée, solvants, etc.).



Comportements à adopter pour limiter l’impact



Les autorités recommandent :

• De limiter l’usage de véhicules individuels au profit des transports en commun, du covoiturage ou des modes doux ;

• D’éviter les travaux de jardinage motorisés et l’usage de solvants ;

• De réduire la vitesse sur les axes rapides de 20 km/h (sans descendre sous les 70 km/h) ;

• De reporter les travaux industriels ou agricoles polluants.



Les entreprises, collectivités et exploitants agricoles sont invités à adapter leurs activités : limiter les émissions atmosphériques, suspendre certaines opérations polluantes et recourir au télétravail lorsque c’est possible.