Politique. Timour Veyri annonce son retrait de la vie politique locale à Évreux

Après plus de dix ans d’engagement à Évreux et dans l’Eure, Timour Veyri explique qu’il n’a plus les moyens de mener la campagne municipale qu’il souhaitait. « C’est pourquoi, je prends, aujourd’hui, la décision la plus difficile de ma vie : renoncer à conduire la liste de l’alternative en mars 2025 et mettre un terme à mon engagement public », écrit-il dans une longue déclaration sur son compte X (anciennement Twitter). Il explique en clair : « Pourquoi j’ai décidé de me mettre en retrait de la vie politique locale »