Politique. Bruno Retailleau invité d'Hervé Morin à la fête de la Pomme 2025 dans l'Eure


La Fête de la Pomme se tiendra le 20 septembre à Épreville-en-Lieuvin, dans l'Eure, avec Hervé Morin et Bruno Retailleau, mêlant débats sur la Normandie, discours politiques et déjeuner convivial.



Jeudi 11 Septembre 2025 - 21:43



Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur est l'invité d'honneur d'Hervé Morin à la fête de la Pomme
Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur est l'invité d'honneur d'Hervé Morin à la fête de la Pomme
La traditionnelle Fête de la Pomme marquera, le samedi 20 septembre, la rentrée politique des centristes en Normandie. Les festivités débuteront dès 9 h 30 à Épreville-en-Lieuvin (Eure), dans une ambiance qui s'affiche à la fois militante et familiale.

Cette édition accueillera Bruno Retailleau, président des Républicains et actuel ministre de l’Intérieur, invité d’honneur d’Hervé Morin, président de la Région Normandie et des Centristes. Après un accueil café, la matinée sera rythmée par deux interventions  celle d’Hervé Morin, puis de Bruno Retailleau.

Auparavant, les invités auront eu droit à un discours de bienvenue de David Margueritte, président du groupe de la majorité régionale, conseiller régional, par ailleurs sénateur de la Manche. 

Réunification de la Normandie : 10 ans après...

À 11 h 30, une table ronde reviendra sur le 10ᵉ anniversaire de la réunification de la Normandie, offrant un moment de réflexion sur cette étape majeure de la vie régionale. La discussion sera animée par Sophie Gaugain,  vice-présidente de la Région Normandie, maire de Dozulé et présidente de la fédération LR du Calvados.

La convivialité sera également de mise. Un déjeuner clôturera la rencontre à 12 h 45, avec au menu un poulet Vallée d’Auge et un dessert. La formule est proposée à 20 €, payable sur place, mais une réservation préalable en ligne est obligatoire pour participer au repas.

Entre échanges politiques, débats régionaux et atmosphère festive, la Fête de la Pomme 2025 s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les élus, les sympathisants et tous les amateurs de la gastronomie normande.





