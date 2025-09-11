Politique. Bruno Retailleau invité d'Hervé Morin à la fête de la Pomme 2025 dans l'Eure

La traditionnelle Fête de la Pomme marquera, le samedi 20 septembre, la rentrée politique des centristes en Normandie. Les festivités débuteront dès 9 h 30 à Épreville-en-Lieuvin (Eure), dans une ambiance qui s'affiche à la fois militante et familiale.



Cette édition accueillera Bruno Retailleau, président des Républicains et actuel ministre de l’Intérieur, invité d’honneur d’Hervé Morin, président de la Région Normandie et des Centristes. Après un accueil café, la matinée sera rythmée par deux interventions celle d’Hervé Morin, puis de Bruno Retailleau.



Auparavant, les invités auront eu droit à un discours de bienvenue de David Margueritte, président du groupe de la majorité régionale, conseiller régional, par ailleurs sénateur de la Manche.