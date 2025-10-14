Poids lourd renversé sur l’A28 : circulation coupée vers Rouen à hauteur de Heugon, dans l’Orne

Un camion transportant de la nourriture s’est renversé ce mardi soir sur l’autoroute A28, au niveau de la commune de Heugon (Orne). La circulation est totalement interrompue en direction de Rouen.



Le poids lourd, qui circulait en provenance d’Alençon, a terminé sa course en travers de la chaussée entre les échangeurs de Gacé (n°16) et d’Orbec (n°15). Les équipes d’intervention sont à pied d’œuvre pour baliser la zone, nettoyer la chaussée, évacuer la cargaison et procéder au relevage du véhicule accidenté.