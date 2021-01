Plus de 13 kg de stupéfiants et 10 000€ saisis à Canteleu, près de Rouen : cinq suspects interpellés

Ce travail d'investigation permet alors d'identifier et de localiser les fournisseurs présumés du Dieppois, quatre hommes, dont deux frères, qui sont à la tête d'un "point deal" dans un immeuble de la cite Verte à Canteleu.



A partir de là, l'enquête va s'accélérer. Et le 25 janvier, vers midi le Dieppois alors "sous surveillance" est interpellé à Canteleu où il est venu se ravitailler en stupéfiants auprès de ses fournisseurs. L'homme, placé en garde à vue, est longuement entendu par les enquêteurs qui peuvent ainsi réunir de nouveaux éléments.



Dès le lendemain matin, mardi 26 janvier, à l'heure légale (6 heures), vingt-cinq policiers de la Sûreté départementale et de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la Police judiciaire prennent position au pied des immeubles où sont domiciliés leurs "cibles" à Canteleu. Le temps de faire une dernière reconnaissance des lieux, puis ils passent à l'action simultanément : les quatre trafiquants présumés sont interpellés sans incident. Parmi eux, deux frères âgés de 30 et 31 ans, un homme de 24 ans et un autre de 19 ans.