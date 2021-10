Plus d’une tonne de cocaïne saisie par la douane de Dunkerque dans un navire de commerce

Les opérations de déroutement et de contrôle ont été rendues possible grâce à l’action coordonnée des services de l’État. Après plusieurs heures d’investigations, les équipes de fouille, assistées d’un maître-chien, ont découvert, dissimulés derrière une cloison, 40 sacs contenant des pains compacts renfermant une poudre blanche. Les tests de détection anti-stupéfiants ont confirmé qu’il s’agissait de cocaïne.



Les produits stupéfiants et l’équipage ont été remis à l’office anti-stupéfiants (OFAST) chargé de l’enquête par la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.