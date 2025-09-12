Piégé par la balise GPS, un voleur de vélo électrique est géolocalisé (et interpellé) à Saint-Etienne-du-Rouvray

Un homme de 28 ans a été arrêté ce jeudi soir après le vol d’un vélo électrique à Rouen (Seine-Maritime).
Le 12 septembre, vers 19 h 50, le propriétaire du deux-roues appelle le 17 pour signaler le vol survenu rue de la République. Son vélo, équipé d’un système de géolocalisation type AirTag, permet aux policiers de la brigade anticriminalité (BAC) de suivre en direct sa progression.
Le 12 septembre, vers 19 h 50, le propriétaire du deux-roues appelle le 17 pour signaler le vol survenu rue de la République. Son vélo, équipé d’un système de géolocalisation type AirTag, permet aux policiers de la brigade anticriminalité (BAC) de suivre en direct sa progression.
Il reconnaît le vol
La trace mène successivement vers Sotteville-lès-Rouen, puis le secteur de l’hôtel de ville, avant d’aboutir rue Méliès, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Les policiers croisent finalement l’individu rue de la Maurienne, toujours à Saint-Étienne-du-Rouvray, alors qu’il chevauche le vélo signalé volé.
Interpellé sans incident, le suspect reconnaît avoir forcé l’antivol et emporté le deux-roues. Il a été placé en garde à vue.
Interpellé sans incident, le suspect reconnaît avoir forcé l’antivol et emporté le deux-roues. Il a été placé en garde à vue.