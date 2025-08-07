Petit-Quevilly : au volant d’une voiture volée et sans permis, il coupe la route à un véhicule de la BAC...

Le conducteur d'une Renault Clio, qui a coupé la route à un véhicule de la BAC, a été trahi par sa mauvaise conduite. Il était au volant d'une voiture volée dans le Val-de-Marne et n'était pas titulaire du permis.



Dans la nuit de ce mercredi à jeudi, vers 2 heures du matin, un équipage de la brigade anticriminalité (BAC), en mission de sécurisation à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), a évité de justesse une collision avec une Clio blanche surgissant sans ralentir à une intersection, rue Martial Spinneweber. Le véhicule, qui n’a pas respecté la balise de priorité, a forcé les policiers à s’arrêter brutalement pour ne pas être percutés.

Il s'arrête, s'excuse et repart Le conducteur, réalisant qu’il avait affaire à une voiture banalisée de la police, a marqué un arrêt au milieu de la chaussée. Alors que les forces de l'ordre lui signalaient son infraction et l’absence de ceinture de sécurité, l’individu s’est excusé platement… avant de repartir tranquillement, ceinture attachée.

Une voiture volée dans le Val-de-Marne Les policiers, intrigués par le comportement du conducteur, ont immédiatement consulté le fichier des immatriculations. Verdict : la Clio était signalée volée dans le Val-de-Marne depuis le 31 juillet. La BAC s’est aussitôt lancée à sa recherche.



Le véhicule a été localisé peu après, stationné sur un parking à proximité. Le conducteur, qui venait de s’y garer, a été interpellé sans incident.



L’homme, domicilié à Grand-Quevilly, a été placé en garde à vue pour recel de vol. Les vérifications menées par les enquêteurs ont révélé qu’il faisait également l’objet d’une interdiction d’obtenir le permis de conduire. L’enquête se poursuit.





