Petit-Couronne : un conducteur contrôlé sans permis, alcoolisé et positif aux stupéfiants

Le fichier des permis a confirmé que le conducteur est en infraction : son permis a été annulé. Sur place, la tension a monté brièvement, un attroupement s'est formé, mais des renforts ont été appelés et tout est rentré dans l'ordre.



Le dépistage réalisé sur le conducteur a révélé une alcoolémie de 0,71 mg/l d’air expiré (1,42 g dans le sang) ainsi qu’un test salivaire positif aux stupéfiants. Le jeune homme a été interpellé et placé en garde à vue. Son véhicule a été immobilisé sur place. Quant au passager, âgé de 25 ans, il n'a pas été inquiété.

