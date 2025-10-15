Connectez-vous S'inscrire





Petit-Couronne : un conducteur contrôlé sans permis, alcoolisé et positif aux stupéfiants


Un automobiliste de 24 ans a été intercepté par une patrouille de police alors qu’il venait d’emprunter une rue de Petit-Couronne connue pour être un point de regroupement. Il conduisait sans permis, sous l’emprise de l’alcool et des stupéfiants



Mercredi 15 Octobre 2025 - 13:25


Le comportement suspect de l'automobiliste a attiré l'attention de la patrouille de police - Illustration
Alors qu’ils circulaient avenue Jean-Jaurès à Petit-Couronne (Seine-Maritime), des policiers ont remarqué un véhicule effectuer plusieurs manœuvres rapides et suspectes sans clignotant, avant de s’immobiliser au fond d’une impasse, rue Marguerite-Yourcenar. Ce secteur est bien connu des forces de l’ordre pour ses attroupements nocturnes.

Les policiers ont alors décidé de procéder à un contrôle. Ils ont reconnu immédiatement le conducteur, un jeune homme de 24 ans visiblement alcoolisé : haleine chargée, yeux brillants, propos décousus. L’individu a tenté de faire croire qu’il ne conduisait pas, et qu’il aurait échangé sa place avec le passager. Une tentative vaine, les policiers ayant clairement vu qu’il était au volant.

Permis annulé et positif au cannabis

Le fichier des permis a confirmé que le conducteur est en infraction : son permis a été annulé. Sur place, la tension  a monté brièvement, un attroupement s'est formé, mais des renforts ont été appelés et tout est rentré dans l'ordre.

Le dépistage réalisé sur le conducteur a révélé une alcoolémie de 0,71 mg/l d’air expiré (1,42 g dans le sang) ainsi qu’un test salivaire positif aux stupéfiants. Le jeune homme a été interpellé et placé en garde à vue. Son véhicule a été immobilisé sur place. Quant au passager, âgé de 25 ans, il n'a pas été inquiété. 
 




Mots clés : alcool, enquête, faits divers, Petit-Couronne, police, Seine-Maritime, stupéfiants




15/10/2025

