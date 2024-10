Pays de Bray : un bus scolaire et une voiture se percutent, une femme et son fils blessés

Aucun blessé dans le bus : le chauffeur âgé de 50 ans et les passagers, six adolescents âgés de 16 à 18 ans, sont sortis indemnes.



Les deux victimes, la mère et son fils, ont finalement été transportées au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.



L'intervention a mobilisé quinze sapeurs-pompiers avec six véhicules de secours routier. La gendarmerie s'est chargée des constatations et a ouvert une enquête pour établir les circonstances de l'accident.