Pacy-sur-Eure : un jeune conducteur interpellé en possession de stupéfiants et d'une arme à feu

Placé en garde à vue, le mis en cause a reconnu consommer et revendre des stupéfiants. Jugé en comparution immédiate, devant l;e tribunal judiciaire d'Evreux, il a été condamné à un an d’emprisonnement et à 337 euros d’amende. Son véhicule, utilisé lors des infractions, ainsi que le matériel découvert chez lui ont été confisqués. Par ailleurs, il lui est désormais interdit de détenir une arme et son permis de conduire a été suspendu.