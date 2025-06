Pacy-sur-Eure : la 35e foire à tout anime le centre-ville ce dimanche

Ce dimanche 29 juin 2025, les rues de Pacy-sur-Eure accueillent la 35e édition de la traditionnelle foire à tout. Un événement convivial et populaire attendu par les chineurs comme les exposants.



De 9h à 18h, au cœur de la ville

Organisée par l’Amicale du personnel municipal, cette foire à tout se tiendra en plein centre-ville de Pacy-sur-Eure, de 9 heures à 18 heures, rue Edouard Isambard, la principale artère de la commune. Chaque année, des centaines de visiteurs y viennent dénicher objets anciens, vêtements, jouets ou encore curiosités en tout genre.



Les exposants avaient jusqu'au 25 juin pour réserver un emplacement au prix de 3 € le mètre linéaire.



Buvette et restauration sur place

Pour agrémenter la journée, une buvette et un espace de restauration seront proposés sur place. L’ambiance promet d’être familiale et chaleureuse, comme le veut la tradition de cette foire à tout, devenue un rendez-vous incontournable dans l’Eure.



A noter que la rue Isambard est fermée partiellement à la circulation entre le rond-point de la Patte d'Oie et la place de la mairie.