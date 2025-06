Orages en Seine-Maritime : 106 interventions des pompiers, des dégâts mais pas de victime

Entre 20h et minuit, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-Maritime a été particulièrement sollicité : 122 pompiers ont été mobilisés pour 106 interventions, principalement dans les secteurs de Rouen Métropole, Buchy, La Feuillie, Neufchâtel-en-Bray, Aumale et Gournay-en-Bray.



Ces interventions ont concerné des inondations de caves et d’habitations, des chutes d’arbres et de câbles électriques, causant des coupures de courant dans plusieurs zones, notamment dans le sud-est du département. Aucun blessé ni sinistre majeur n’a toutefois été signalé.