Orages dans l'Eure : une maison traversée par un torrent de boue et d'eau à Fleury-la-Forêt

Le fait le plus marquant a eu lieu à Fleury-la-Forêt : une maison a été traversée par un torrent d'eau et de boue. Les deux occupants de l'habitation sont indemnes, ils vont être relogés dans leur famille.



Au total, entre 0 h 40 et 5h ce matin, ce sont seize sapeurs-pompiers et six engins qui ont été engagés.



Les secours restent mobilisés, d'autres orages avec de fortes pluies sont annoncés par Météo France sur le département dans le courant de l'après-midi.