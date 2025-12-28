Odeurs nocturnes signalées : un incident industriel en cours d’analyse en Normandie

Le site en questuion est implanté sur la zone inductrielle de Port-Jérôme en Seine-Maritime _ Illustration Google Maps
Plusieurs signalements d’odeurs ont été enregistrés, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 décembre, en particulier dans le département du Calvados. Alertés, les services de l’État ont immédiatement procédé à des vérifications afin d’en déterminer l’origine.
En début d’après-midi ce samedi, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a été informée par l’exploitant du site industriel North Atlantic, situé sur la zone industrielle de Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime) de la survenue d’un événement technique au sein d’une unité de distillation.
Mise à l’évent d’une unité de distillation
Selon les premières informations communiquées par l’exploitant, cet incident a entraîné une mise transitoire à l’évent de gaz au cours de la nuit. Les quantités de gaz libérées, tout comme les horaires précis de cette opération, ne sont pas encore connus.
« Cet événement a conduit à une mise transitoire à l’évent de gaz au cours de la nuit. À ce stade, les quantités de gaz libérées ainsi que les horaires précis de cette opération ne sont pas encore connus ».Compte tenu de la hauteur de la tour de distillation concernée, estimée à environ 30 mètres, et de la direction des vents observée au moment des faits, cette opération est susceptible d’expliquer les odeurs ressenties par la population, détaillent les préfectures de Seine-Maritime et du Calvados dans un communiqué conjoint publié ce samedi, en fin de journée. .
> Communiqué de la préfecture de Seine-Maritime
Pas de danger pour la population
Les services de la DREAL poursuivent actuellement leurs analyses afin de déterminer les causes exactes de cet événement et d’en caractériser les effets. Des compléments d’information ont été demandés à l’exploitant du site.
À ce stade, les autorités indiquent qu’aucun élément ne permet de conclure à un danger pour la population. Les services de l’État assurent toutefois rester pleinement mobilisés et vigilants.
