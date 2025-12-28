Odeurs nocturnes signalées : un incident industriel en cours d’analyse en Normandie

« Cet événement a conduit à une mise transitoire à l’évent de gaz au cours de la nuit. À ce stade, les quantités de gaz libérées ainsi que les horaires précis de cette opération ne sont pas encore connus ».

> Communiqué de la préfecture de Seine-Maritime

Selon les premières informations communiquées par l’exploitant, cet incident a entraîné une mise transitoire à l’évent de gaz au cours de la nuit. Les quantités de gaz libérées, tout comme les horaires précis de cette opération, ne sont pas encore connus.Compte tenu de la hauteur de la tour de distillation concernée, estimée à environ 30 mètres, et de la direction des vents observée au moment des faits, cette opération est susceptible d’expliquer les odeurs ressenties par la population, détaillent les préfectures de Seine-Maritime et du Calvados dans un communiqué conjoint publié ce samedi, en fin de journée. .