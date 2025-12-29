Connectez-vous S'inscrire

Un conducteur interpellé à Rouen après un refus d’obtempérer : son permis était annulé


Défaut de permis et positif aux stupéfiants, le conducteur tente d'échapper à un contrôle de police en abandonnant sa voiture et... sa passagère.



Lundi 29 Décembre 2025 - 11:37


L'automobiliste a refusé de s'arrêter à un contrôle de police. Il a été retrouvé un peu plus tard à pied, après avoir abdonné son véhicule et sa passagère - Illustration
L'automobiliste a refusé de s'arrêter à un contrôle de police. Il a été retrouvé un peu plus tard à pied, après avoir abdonné son véhicule et sa passagère - Illustration
Dans la nuit du 27 décembre, vers 3h40, un équipage de police secours a repéré un véhicule circulant à contresens sur la voie de bus, feux éteints, avenue du Mont-Riboudet, à Rouen. Les policiers ont alors décidé de procéder à son contrôle, mais l'automobiliste s’est empressé de faire demi-tour, faisant crisser les pneus et accélérant fortement.

Forte odeur de stupéfiants

Le refus d’obtempérer a été immédiatement signalé par radio. Un équipage de la brigade anticriminalité (BAC), muni du signalement, a localisé le véhicule dans le secteur de la préfecture. Le conducteur a alors abandonné sa voiture, laissant sa passagère à bord, avant de s'enfuir à pied.

Quelques instants plus tard, rue du Contrat-Social, les policiers ont repéré l'individu recherché, dissimulé derrière des poubelles et a été interpellé. Les forces de l’ordre ont constaté une forte odeur de stupéfiants émanant de ses vêtements : le dépistage salivaire s’est avéré positif. Les vérifications ont également révélé que son permis de conduire était annulé. Le jeune homme, âgé de 22 ans, a été placé en garde à vue.




Mots clés : enquête, faits divers, police, refus d'obtempérer, Rouen, Seine-Maritime





http://

Un conducteur interpellé à Rouen après un refus d’obtempérer : son permis était annulé

29/12/2025

Le plan grand froid déclenché dans les Yvelines : 50 places d’accueil supplémentaires ouvertes

28/12/2025

Odeurs suspectes signalées : un incident industriel en cours d’analyse en Normandie

28/12/2025

Accident sur l’A29 à Oudalle : un véhicule de pompiers percuté, dix blessés dont trois graves

27/12/2025

Nouveau drame sur la D6015 : un jeune homme tué dans une sortie de route en Seine-Maritime

27/12/2025

Yvelines. Disparition inquiétante à Croissy-sur-Seine : un appel à témoins lancé par la police

26/12/2025

Accident sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt : une femme de 78 ans décède, deux blessés dont un grave

26/12/2025

Rouen : le conducteur de 17 ans n'avait pas le permis et la voiture était volée

26/12/2025

Deux cambrioleurs, cagoulés et gantés, trahis par la vidéo-surveillance le soir de Noël à Sotteville-lès-Rouen

26/12/2025

Yvelines. Un incendiaire de poubelle attrapé par des témoins au Pecq

26/12/2025

Grand froid : le plan d’urgence hivernale maintenu en Seine-Maritime

25/12/2025

Eure. Un compteur électrique à l’origine d’un incendie dans une maison d'Amfreville-sous-les-Monts

25/12/2025

Rouen : le pont Flaubert levé dans la nuit de dimanche à lundi pour l’arrivée du voilier “Le Français”

24/12/2025

Le Havre / Montivilliers : contrôlé à 146 km/h en agglomération, positif au cannabis et infractions en série

24/12/2025

Tirs de mortiers sur deux agents de Quevilly Habitat : un homme interpellé au Grand-Quevilly

24/12/2025

Un appartement ravagé par un incendie à Évreux : deux personnes transportées à l’hôpital

24/12/2025

Yvelines. Menacé avec une arme factice lors d’un différend entre voisins à Verneuil-sur-Seine

24/12/2025

Le Havre : 1,50 g d'alcool dans le sang et un permis invalide depuis...quatorze ans

23/12/2025

Yvelines. Une femme et ses trois enfants blessés grièvement dans l'explosion d'un pavillon à Magny-les-Hameaux

23/12/2025

Le Havre : le jeune cyclomotoriste, agressif, jette son casque sur les policiers municipaux

23/12/2025
Afficher plus d'articles

Un réseau de prostitution de mineure démantelé dans les Yvelines : trois interpellations

22/12/2025 -

Accident sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt : une femme de 78 ans décède, deux blessés dont un grave

26/12/2025 -

Yvelines. Un incendiaire de poubelle attrapé par des témoins au Pecq

26/12/2025 -

Nouveau drame sur la D6015 : un jeune homme tué dans une sortie de route en Seine-Maritime

27/12/2025 -

Un appartement ravagé par un incendie à Évreux : deux personnes transportées à l’hôpital

24/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen