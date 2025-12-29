Un conducteur interpellé à Rouen après un refus d’obtempérer : son permis était annulé

L'automobiliste a refusé de s'arrêter à un contrôle de police. Il a été retrouvé un peu plus tard à pied, après avoir abdonné son véhicule et sa passagère - Illustration
Dans la nuit du 27 décembre, vers 3h40, un équipage de police secours a repéré un véhicule circulant à contresens sur la voie de bus, feux éteints, avenue du Mont-Riboudet, à Rouen. Les policiers ont alors décidé de procéder à son contrôle, mais l'automobiliste s’est empressé de faire demi-tour, faisant crisser les pneus et accélérant fortement.
Forte odeur de stupéfiants
Le refus d’obtempérer a été immédiatement signalé par radio. Un équipage de la brigade anticriminalité (BAC), muni du signalement, a localisé le véhicule dans le secteur de la préfecture. Le conducteur a alors abandonné sa voiture, laissant sa passagère à bord, avant de s'enfuir à pied.
Quelques instants plus tard, rue du Contrat-Social, les policiers ont repéré l'individu recherché, dissimulé derrière des poubelles et a été interpellé. Les forces de l’ordre ont constaté une forte odeur de stupéfiants émanant de ses vêtements : le dépistage salivaire s’est avéré positif. Les vérifications ont également révélé que son permis de conduire était annulé. Le jeune homme, âgé de 22 ans, a été placé en garde à vue.
