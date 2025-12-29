Connectez-vous S'inscrire

Incendie dans un garage à Ganzeville : vingt pompiers mobilisés, un homme incommodé par les fumées




Lundi 29 Décembre 2025 - 14:11


Le feu aéré éteint au moyen d'une lance - illustration
Le feu aéré éteint au moyen d’une lance - illustration
Un départ de feu s’est déclaré ce lundi en début d’après-midi dans un garage accolé à une maison individuelle, rue du Petit-Ménil à Ganzeville. Les quatre occupants ont pu sortir à temps.

Les sapeurs-pompiers ont été appelés peu après 13 heures pour un feu d’habitation individuelle. À leur arrivée sur place, l’incendie était localisé dans un garage attenant à la maison. Les occupants avaient déjà évacué les lieux, évitant toute victime grave.

Un homme incommodé par les fumées

Cinq engins et vingt sapeurs-pompiers ont été engagés pour maîtriser le sinistre. Les secours ont procédé à une reconnaissance complète des lieux avant d’engager l’extinction à l’aide d’une lance à incendie, afin d’éviter toute propagation au reste de l’habitation.

Un homme ayant inhalé des fumées a été pris en charge par les équipes de secours pour un bilan médical. La gendarmerie et les équipes d’Enedis étaient également présentes sur les lieux pour sécuriser le secteur.

Le bilan définitif de l’intervention n’était pas encore connu en début d’après-midi. Les circonstances exactes de l’origine du feu restent à déterminer.
 




