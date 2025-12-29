Incendie dans un garage à Ganzeville : vingt pompiers mobilisés, un homme incommodé par les fumées

Cinq engins et vingt sapeurs-pompiers ont été engagés pour maîtriser le sinistre. Les secours ont procédé à une reconnaissance complète des lieux avant d’engager l’extinction à l’aide d’une lance à incendie, afin d’éviter toute propagation au reste de l’habitation.

Un homme ayant inhalé des fumées a été pris en charge par les équipes de secours pour un bilan médical. La gendarmerie et les équipes d’Enedis étaient également présentes sur les lieux pour sécuriser le secteur.

Le bilan définitif de l’intervention n’était pas encore connu en début d’après-midi. Les circonstances exactes de l’origine du feu restent à déterminer.