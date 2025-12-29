Seine-Maritime : intercepté à Fécamp pour excès de vitesse, le conducteur était fortement alcoolisé

Intercepté pour excès de vitesse, le conducteur a été contrôlé sous l'empire d'un état alcoolique - Illustration Adobe Stock
Le samedi 27 décembre, aux alentours de 21h10, des policiers effectuent un contrôle de vitesse sur les quais Bérigny à Fécamp (Seine-Maritime). Ils constatent qu’un véhicule circule à 58 km/h sur un axe limité à 30.
À hauteur du conducteur, les gardiens de la paix perçoivent immédiatement une odeur d’alcool. Le contrôle met également en évidence un défaut de contrôle technique, expiré depuis le 11 septembre 2025. Soumis à un dépistage d'alcoolémie, l’automobiliste, un homme de 50 ans, se révèle positif.
Fortement alcoolisé
Lors de son audition, il reconnaît avoir consommé de l’alcool chez sa mère puis dans un bar. Le test à l’éthylomètre affiche un taux de 0,76 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,52 g par litre de sang.. Son permis de conduire a été retenu et le véhicule immobilisé.
