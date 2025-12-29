Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : intercepté à Fécamp pour excès de vitesse, le conducteur était fortement alcoolisé


Il roulait un peu trop vite dans une zone limitée à 30 km/h et après avoir consommé une forte dose d'alcool. L'automobiliste de 50 ans a été interpellé et placé en garde à vue.



Lundi 29 Décembre 2025 - 12:01


Intercepté pour excès de vitesse, le conducteur a été contrôlé sous l'empire d'un état alcoolique - Illustration Adobe Stock
Intercepté pour excès de vitesse, le conducteur a été contrôlé sous l'empire d'un état alcoolique - Illustration Adobe Stock
Le samedi 27 décembre, aux alentours de 21h10, des policiers effectuent un contrôle de vitesse sur les quais Bérigny à Fécamp (Seine-Maritime). Ils constatent qu’un véhicule circule à 58 km/h sur un axe limité à 30.

À hauteur du conducteur, les gardiens de la paix perçoivent immédiatement une odeur d’alcool. Le contrôle met également en évidence un défaut de contrôle technique, expiré depuis le 11 septembre 2025. Soumis à un dépistage d'alcoolémie, l’automobiliste, un homme de 50 ans, se révèle positif.

Fortement alcoolisé

Lors de son audition, il reconnaît avoir consommé de l’alcool chez sa mère puis dans un bar. Le test à l’éthylomètre affiche un taux de 0,76 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,52 g par litre de sang.. Son permis de conduire a été retenu et le véhicule immobilisé.





Mots clés : alcool, enquête, faits divers, Fécamp, police, Seine-Maritime, vitesse





http://

Seine-Maritime : intercepté à Fécamp pour excès de vitesse, le conducteur était fortement alcoolisé

29/12/2025

Un conducteur interpellé à Rouen après un refus d’obtempérer : son permis était annulé

29/12/2025

Le plan grand froid déclenché dans les Yvelines : 50 places d’accueil supplémentaires ouvertes

28/12/2025

Odeurs suspectes signalées : un incident industriel en cours d’analyse en Normandie

28/12/2025

Accident sur l’A29 à Oudalle : un véhicule de pompiers percuté, dix blessés dont trois graves

27/12/2025

Nouveau drame sur la D6015 : un jeune homme tué dans une sortie de route en Seine-Maritime

27/12/2025

Yvelines. Disparition inquiétante à Croissy-sur-Seine : un appel à témoins lancé par la police

26/12/2025

Accident sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt : une femme de 78 ans décède, deux blessés dont un grave

26/12/2025

Rouen : le conducteur de 17 ans n'avait pas le permis et la voiture était volée

26/12/2025

Deux cambrioleurs, cagoulés et gantés, trahis par la vidéo-surveillance le soir de Noël à Sotteville-lès-Rouen

26/12/2025

Yvelines. Un incendiaire de poubelle attrapé par des témoins au Pecq

26/12/2025

Grand froid : le plan d’urgence hivernale maintenu en Seine-Maritime

25/12/2025

Eure. Un compteur électrique à l’origine d’un incendie dans une maison d'Amfreville-sous-les-Monts

25/12/2025

Rouen : le pont Flaubert levé dans la nuit de dimanche à lundi pour l’arrivée du voilier “Le Français”

24/12/2025

Le Havre / Montivilliers : contrôlé à 146 km/h en agglomération, positif au cannabis et infractions en série

24/12/2025

Tirs de mortiers sur deux agents de Quevilly Habitat : un homme interpellé au Grand-Quevilly

24/12/2025

Un appartement ravagé par un incendie à Évreux : deux personnes transportées à l’hôpital

24/12/2025

Yvelines. Menacé avec une arme factice lors d’un différend entre voisins à Verneuil-sur-Seine

24/12/2025

Le Havre : 1,50 g d'alcool dans le sang et un permis invalide depuis...quatorze ans

23/12/2025

Yvelines. Une femme et ses trois enfants blessés grièvement dans l'explosion d'un pavillon à Magny-les-Hameaux

23/12/2025
Afficher plus d'articles

Un réseau de prostitution de mineure démantelé dans les Yvelines : trois interpellations

22/12/2025 -

Accident sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt : une femme de 78 ans décède, deux blessés dont un grave

26/12/2025 -

Yvelines. Un incendiaire de poubelle attrapé par des témoins au Pecq

26/12/2025 -

Nouveau drame sur la D6015 : un jeune homme tué dans une sortie de route en Seine-Maritime

27/12/2025 -

Un appartement ravagé par un incendie à Évreux : deux personnes transportées à l’hôpital

24/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen