Seine-Maritime : sortie de route à Gonfreville-l’Orcher, le conducteur est indemne

Il s'agissait du conducteur, un homme de 70 ans, qui a été pris en charge sur place. Après un bilan médical complet, il s’est révélé indemne et n’a pas nécessité de transport vers un hôpital.

Quatre engins et onze pompiers ont été mobilisés, en lien avec la gendarmerie, afin de sécuriser la zone et procéder aux premières constatations.