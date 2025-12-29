Seine-Maritime : sortie de route à Gonfreville-l’Orcher, le conducteur est indemne

Un véhicule de tourisme a terminé sa course dans un fossé, ce lundi à la mi-journée, sur la route de la Seine à Gonfreville-l’Orcher (Seine-Maritime). Le conducteur, âgé de 70 ans, est sorti indemne.
Peu après 12h35, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un accident de la circulation impliquant un véhicule seul. À leur arrivée, la voiture se trouvait dans le fossé, avec une personne à bord.
Le conducteur indemne
Il s'agissait du conducteur, un homme de 70 ans, qui a été pris en charge sur place. Après un bilan médical complet, il s’est révélé indemne et n’a pas nécessité de transport vers un hôpital.
Quatre engins et onze pompiers ont été mobilisés, en lien avec la gendarmerie, afin de sécuriser la zone et procéder aux premières constatations.
