Seine-Maritime : sortie de route à Gonfreville-l’Orcher, le conducteur est indemne


Une voiture a terminé sa course dans un fossé ce lundi route de le Seine à Gonfreville-l’Orcher. Son conducteur est sorti indemne.



Lundi 29 Décembre 2025 - 13:47


Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
Un véhicule de tourisme a terminé sa course dans un fossé, ce lundi à la mi-journée, sur la route de la Seine à Gonfreville-l’Orcher (Seine-Maritime). Le conducteur, âgé de 70 ans, est sorti indemne.

Peu après 12h35, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un accident de la circulation impliquant un véhicule seul. À leur arrivée, la voiture se trouvait dans le fossé, avec une personne à bord.

Le conducteur indemne

Il s'agissait du conducteur, un homme de 70 ans, qui a été pris en charge sur place. Après un bilan médical complet, il s’est révélé indemne et n’a pas nécessité de transport vers un hôpital. 

Quatre engins et onze pompiers ont été mobilisés, en lien avec la gendarmerie, afin de sécuriser la zone et procéder aux premières constatations.




