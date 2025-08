Noyades en hausse en Normandie : un premier bilan marqué par une recrudescence des décès

Le bulletin national publié par Santé publique France le 1er août 2025 confirme une forte augmentation des noyades sur l’ensemble du territoire. 702 noyades ont été recensées en France, dont 193 suivies de décès, soit une hausse de +50 % du nombre total de noyades et de +45 % des décès par rapport à la même période en 2024.



En Normandie, 22 noyades ont, entre le 1er juin et 23 juillet, été enregistrées, dont 10 mortelles, contre 14 noyades (5 décès) l’année précédente sur la même période. La proportion de noyades suivies de décès atteint ainsi 45 %, un des taux les plus élevés du pays.