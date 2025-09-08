Nouveau schéma national des violences urbaines : la CCIJP alerte sur une menace pour la liberté de la presse

La Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels (CCIJP) s’inquiète d’un document diffusé auprès des forces de l’ordre, le “Schéma national des violences urbaines” (SNVU). Elle dénonce un passage qui remettrait en cause le statut et la protection des journalistes en contexte de troubles urbains.