Normandie : un motard de la gendarmerie grièvement blessé dans un accident sur l'A13, dans l'Eure

Le général de la région de gendarmerie Normandie ainsi que le patron du groupement de l’Eure et le colonel commandant le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Eure se sont déplacés sur les lieux du drame. Le militaire blessé, dont l'état de santé est « encore fragile » ce dimanche, est marié et père de plusieurs enfants.



L’autoroute a été fermée en direction de la province le temps de l’intervention des secours et des constatations d’usage.