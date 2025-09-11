Connectez-vous S'inscrire




Normandie : trafic ferroviaire interrompu cet après-midi sur les lignes Paris-Cherbourg et Paris-Granville




Jeudi 11 Septembre 2025 - 18:31



Illustration
Illustration
Un camion a heurté un pont-rail entre Évreux et Bueil (Eure) sur la ligne Paris-Cherbourg, ce jeudi vers 15h30. La circulation a des trains a été totalement interrompue dans les deux sens le temps des vérifications techniques.

Le train 3315 est resté en rétention à Bueil.
Après contrôle de l’intégrité de l’ouvrage, le trafic a pu reprendre peu 18h30. 

Paris-Granville : un arbre sur les voies.

Le trafic a également été perturbé sur la ligne Paris-Granville, cet après-midi.  Un arbre tombé sur les voies entre Briouze et Flers a nécessité l’interruption du trafic entre Flers et Argentan dans les deux sens.

Le train 3430 a été retenu en gare de Vire.
Les équipes ont dégagé l’obstacle et la reprise progressive de la circulation est prévue autour de 19h20, des retards restant possibles.
 







