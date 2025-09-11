Normandie : trafic ferroviaire interrompu cet après-midi sur les lignes Paris-Cherbourg et Paris-Granville

Le trafic a également été perturbé sur la ligne Paris-Granville, cet après-midi. Un arbre tombé sur les voies entre Briouze et Flers a nécessité l’interruption du trafic entre Flers et Argentan dans les deux sens.

Le train 3430 a été retenu en gare de Vire.

Les équipes ont dégagé l’obstacle et la reprise progressive de la circulation est prévue autour de 19h20, des retards restant possibles.