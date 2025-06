Normandie. Transports scolaires Nomad : des formules repensées et des avantages élargis pour la rentrée 2025

À compter de septembre 2025, deux formules seront proposées :



✅ Le Pass Scolaire Nomad



Formule de base, elle donne droit au transport scolaire quotidien en car ou en train, et propose désormais :

• Des trajets illimités en car sur tout le réseau NOMAD (hors lignes express 122 et 216),

• Le week-end, les jours fériés et pendant les petites vacances scolaires pour les internes ;

• Un aller-retour gratuit en train en Normandie pour découvrir le réseau ferroviaire régional.



Tarifs :

• 70 € pour les internes et élèves du primaire

• 140 € pour les demi-pensionnaires



🚄 Le Pass Scolaire Nomad +



Nouveauté 2025, cette option permet aux abonnés de voyager en illimité sur l’ensemble du réseau NOMAD Car + Train, hors vacances d’été. Cette formule est disponible en supplément de 60 € par an, uniquement lors de l’inscription et non remboursable.