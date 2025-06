Normandie. Stena Line mettra fin à la ligne Cherbourg - Rosslare le 30 septembre prochain

Exploitée depuis 2014, la ligne Rosslare – Cherbourg assurait jusqu’à trois rotations hebdomadaires entre la Normandie et l’Irlande. Johan Edelman a tenu à saluer le travail accompli durant plus d’une décennie : « Je souhaite remercier personnellement nos employés, nos clients et nos partenaires logistiques pour leur soutien au cours des 11 dernières années. […] Nous continuerons à assurer un service de haute qualité jusqu’à la dernière traversée. »