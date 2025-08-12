Normandie. L'association Bouchons 276 vise le million d’euros pour aider les personnes handicapées

Une fois triés et vendus, les bouchons sont recyclés, notamment en bacs roulants - Illustration Bouchons 276
Créée il y a 22 ans, Bouchons 276 a déjà versé 961 860 euros à 997 bénéficiaires sur l’ensemble des cinq départements normands. En 2025, le compteur affiche pour l’instant 51 tonnes de bouchons collectés, un volume jugé insuffisant pour atteindre l’objectif annuel.
« Beaucoup pensent que les bouchons d’eau attachés à la bouteille ne peuvent plus être récupérés, mais il suffit de les détacher et de les déposer dans nos points de collecte », insiste Dab Delaporte, président-fondateur de l’association. Outre les bouchons d’eau, de nombreux autres types de bouchons sont acceptés. La liste complète est disponible sur le site internet de l’association.
Recycler pour financer de nouveaux projets
Une fois triés et vendus, les bouchons sont recyclés, notamment en bacs roulants. Les sommes générées permettent de financer du matériel et des projets pour des personnes en situation de handicap à l’échelle régionale.
Bouchons 276 dispose de 7 dépôts et de plus de 550 points de collecte répartis en Normandie. Plus d’informations et formulaires de demande d’aide sont disponibles sur www.bouchons276.com.
