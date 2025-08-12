Normandie. L'association Bouchons 276 vise le million d’euros pour aider les personnes handicapées

Créée il y a 22 ans, Bouchons 276 a déjà versé 961 860 euros à 997 bénéficiaires sur l’ensemble des cinq départements normands. En 2025, le compteur affiche pour l’instant 51 tonnes de bouchons collectés, un volume jugé insuffisant pour atteindre l’objectif annuel.



« Beaucoup pensent que les bouchons d’eau attachés à la bouteille ne peuvent plus être récupérés, mais il suffit de les détacher et de les déposer dans nos points de collecte », insiste Dab Delaporte, président-fondateur de l’association. Outre les bouchons d’eau, de nombreux autres types de bouchons sont acceptés. La liste complète est disponible sur le site internet de l’association.