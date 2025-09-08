Normand’e-Santé victime d’une cyberattaque : des données d’identité de patients compromises, pas de dossiers médicaux

Des mesures immédiates ont été prises pour contenir l’incident. Les comptes compromis ont été neutralisés et des dispositifs de sécurité supplémentaires ont été déployés afin de bloquer toute nouvelle tentative de connexion frauduleuse.



Dans le même temps, les structures partenaires ont été informées et les professionnels de santé alertés sur les risques d’usurpation d’identité. Normand’e-Santé a par ailleurs procédé à des déclarations auprès de la CNIL et déposé plainte auprès des services compétents. Enfin, une information à destination des usagers concernés est en cours de préparation afin de les avertir de l’incident et de les sensibiliser au risque accru de tentatives de phishing.



Normand’e-Santé, en lien avec l’ARS Normandie, poursuit les analyses dans un cadre de coordination inter-régions pour assurer la maîtrise complète de l’incident et consolider la sécurisation des accès.

