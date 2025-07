Neuf ans après l’attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray : cinq médailles de reconnaissance aux victimes du terrorisme

À travers cette cérémonie et ces décorations, la République continue d’affirmer son soutien aux victimes du terrorisme, tout en refusant l’oubli. À Saint-Étienne-du-Rouvray, là où la haine a frappé une église en plein office, le message reste inchangé : la mémoire, la solidarité et la paix resteront toujours plus fortes que la terreur.



⸻



📍 La cérémonie aura lieu samedi 26 juillet 2025 à 10h30 à Saint-Étienne-du-Rouvray, en présence des autorités civiles et religieuses.