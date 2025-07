Naufrage au large de Chausey : 11 plaisanciers secourus par un navire à passagers

Simultanément, deux embarcations de la SNSM ont été engagées par le CROSS Jobourg. Le canot tous temps SNS 17-12 « Notre-Dame du Cap Lihou II », basé à Granville, a été chargé du remorquage du semi-rigide. De son côté, la vedette SNS 719 « Père Delaby », basée à Chausey, a été dépêchée pour récupérer en mer les débris et un radeau percuté.



L’intervention rapide et coordonnée des secours et des marins a permis d’éviter un drame en mer.