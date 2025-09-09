Connectez-vous S'inscrire




Mouvement "Bloquons tout" du 10 septembre : perturbations attendues sur le réseau Nomad Car en Normandie


Des perturbations sont attendues mercredi 10 septembre sur le réseau NOMAD Car en Normandie, en raison d’appels à des blocages. Les usagers sont invités à reporter leurs déplacements non essentiels et à consulter régulièrement les mises à jour en ligne.



Mardi 9 Septembre 2025 - 19:10



Les perturbations devraient toucher davantage la Seine-Maritime et l'Orne - Illustration DR
Les perturbations devraient toucher davantage la Seine-Maritime et l'Orne - Illustration DR
En raison d’appels à des blocages en France, le réseau NOMAD Car risque d’être perturbé mercredi 10 septembre, tant sur les lignes commerciales que sur les circuits scolaires en Normandie.

La nature et l’ampleur des perturbations restent pour l’heure incertaines et pourraient varier selon les secteurs. Les premières informations disponibles concernent surtout la Seine-Maritime et l’Orne, où plusieurs lignes sont susceptibles d’être touchées.

👉 Les usagers sont invités à reporter tout déplacement non essentiel et à consulter régulièrement le site et l’application NOMAD, où les mises à jour sont publiées en temps réel.

📍 Le détail des lignes commerciales et scolaires impactées est accessible à cette adresse : nomad.normandie.fr.




Mots clés : Bloquons tout, manifestations, Nomad, Normandie, Seine-Maritime, transport




L'info en continu

Mouvement "Bloquons tout" du 10 septembre : perturbations attendues sur le réseau Nomad Car en Normandie

09/09/2025

RN12 : travaux de nuit à La-Madeleine-de-Nonancourt du 10 au 12 septembre

09/09/2025

Manifestations de ce mercredi 10 septembre en Seine-Maritime : le préfet annonce des mesures de sécurité renforcées

09/09/2025

RN338 : fermetures nocturnes pendant une semaine pour les travaux du pont Flaubert à Rouen

09/09/2025

L’Estival 2025 : la chanson francophone en fête à l’ouest parisien du 19 septembre au 5 octobre

09/09/2025

Yvelines : deux hommes interpellés après un vol avec violences près de la gare à Conflans-Sainte-Honorine

09/09/2025

Le Havre : une quadragénaire interceptée au volant avec plus de 2 g d'alcool dans le sang et sans assurance

09/09/2025

Trois accidents ce lundi en Seine-Maritime : un adolescent, deux enfants et un septuagénaire blessés

09/09/2025

Un accident mortel en gare de Pont-de-l’Arche perturbe le trafic des trains sur la ligne Paris -Rouen - Le Havre

09/09/2025

Yvelines. Interpellé sur l’A13 au volant d’un véhicule volé, il écope de 18 mois de prison ferme

08/09/2025

Normand’e-Santé victime d’une cyberattaque : des données d’identité de patients compromises, pas de dossiers médicaux

08/09/2025

Nouveau schéma national des violences urbaines : la CCIJP alerte sur une menace pour la liberté de la presse

08/09/2025

Rouen : poursuivi par la police, un conducteur sans permis provoque un violent accident sur les quais

08/09/2025

Eure : une conductrice grièvement blessée après avoir percuté un mur à Burey

08/09/2025

Rouen accueille le bus itinérant de la campagne nationale #FaitesDesParents

08/09/2025

Seine-Maritime : collision entre un camion de pompiers et une voiture à Bolbec, deux enfants hospitalisés par précaution

08/09/2025

Handball : les sapeurs-pompiers en lice pour le championnat de France en Seine-Maritime

08/09/2025

Pont de Tancarville coupé dans les deux sens après un accident entre un poids lourd et une voiture

08/09/2025

Montivilliers et Port-Jérôme-sur-Seine mettent en vente des terrains constructibles sur Agorastore

07/09/2025

Eure. Leur voiture fait des tonneaux : deux jeunes blessés, dont un grièvement, cette nuit à Piseux

07/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Yvelines : un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une femme de 40 ans à Versailles

05/09/2025 -

Rouen : poursuivi par la police, un conducteur sans permis provoque un violent accident sur les quais

08/09/2025 -

Eure : le conducteur d’un utilitaire tué dans une violente collision frontale avec un poids-lourd à Martainville

05/09/2025 -

Seine-Maritime : tentative de départ de migrants déjouée sur le littoral du pays de Caux

06/09/2025 -

Eure : un poids lourd de 44 tonnes percute le terre-plein central sur l’A28, la circulation encore perturbée ce matin

03/09/2025 -

A131 : trois jours de perturbations entre Tancarville et Le Havre pour sonder un affaissement de chaussée

04/09/2025 -

Voiture en feu, conducteur incarcéré.. : quatre blessés dans un spectaculaire accident quai de la Bourse à Rouen

06/09/2025 -

Eure : un motard grièvement blessé dans une collision avec une voiture à Saint-Pierre-du-Val

06/09/2025 -

Yvelines. Rénové, l’Hôtel de Ville de Mantes-la-Jolie inauguré ce samedi par Valérie Pécresse, présidente de la Région

04/09/2025 -

Eure. Leur voiture fait des tonneaux : deux jeunes blessés, dont un grièvement, cette nuit à Piseux

07/09/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen