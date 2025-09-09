Mouvement "Bloquons tout" du 10 septembre : perturbations attendues sur le réseau Nomad Car en Normandie

Des perturbations sont attendues mercredi 10 septembre sur le réseau NOMAD Car en Normandie, en raison d’appels à des blocages. Les usagers sont invités à reporter leurs déplacements non essentiels et à consulter régulièrement les mises à jour en ligne.