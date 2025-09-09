Mouvement "Bloquons tout" du 10 septembre : perturbations attendues sur le réseau Nomad Car en Normandie

En raison d’appels à des blocages en France, le réseau NOMAD Car risque d’être perturbé mercredi 10 septembre, tant sur les lignes commerciales que sur les circuits scolaires en Normandie.
La nature et l’ampleur des perturbations restent pour l’heure incertaines et pourraient varier selon les secteurs. Les premières informations disponibles concernent surtout la Seine-Maritime et l’Orne, où plusieurs lignes sont susceptibles d’être touchées.
👉 Les usagers sont invités à reporter tout déplacement non essentiel et à consulter régulièrement le site et l’application NOMAD, où les mises à jour sont publiées en temps réel.
📍 Le détail des lignes commerciales et scolaires impactées est accessible à cette adresse : nomad.normandie.fr.
