Mort devant la discothèque « La Winery » à Évreux : le conducteur mis en examen pour meurtre et placé en détention

Le drame s'est joué devant La Winery, un bar de nuit situé avenue Winston-Churchill à Evreux - Illustration
Réalisée le 2 septembre à l’Institut médico-légal de Rouen, l’autopsie de la victime établit que le décès résulte d’un polytraumatisme : traumatisme crânien, fractures de la base du crâne, multiples côtes fracturées et lésions d’écrasement, détaille Rémi Coutin, procureur de la République d'Evreux, dans un communiqué publié ce vendredi. Ces blessures sont compatibles avec le passage d’un véhicule, « avec un choc à haute force cinétique » et non avec de simples coups ou une chute, précise le magistrat.
Le scénario de la nuit du drame
Selon l’enquête, la victime, déjà à terre après une rixe devant la discothèque, a été percutée par une Peugeot conduite par un homme de 40 ans. Le gérant du bar a lui aussi été heurté, subissant des blessures entraînant une incapacité de travail d’au moins deux mois. Plus aucune victime n’est aujourd’hui hospitalisée.
Cinq gardes à vue et de multiples chefs d’accusation
Le conducteur, sorti de l’hôpital le 8 septembre, a été replacé en garde à vue, tout comme quatre autres protagonistes : trois militaires de la base aérienne 105 âgés de 22 ans impliqués dans la bagarre et la propriétaire de la Peugeot, soupçonnée d’avoir foncé sur la foule à un autre moment. Tous ont reconnu, au moins partiellement, des violences ou des dégradations, tout en admettant une conduite sous alcool et stupéfiants.
Rémi Coutin, procureur de la République d'Evreux, a fait un point détaillé ce vendredi 12 septembre sur le déroulement de l'enquête - Photo infoNormandie
« Le conducteur qui avait percuté les victimes a fait des déclarations relativement confuses, desquelles il ressort qu’il conteste avoir voulu tuer qui que ce soit et que s’il a fait une marche arrière en direction de la foule qui se trouvait devant l’établissement, c’était afin d’échapper aux personnes qui le bloquaient par devant ; il a seulement reconnu avoir conduit alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool et des produits stupéfiants ».Rémi Coutin, procureur de la République
Mises en examen et détention provisoire
Le parquet a ouvert une information judiciaire pour meurtre, tentative de meurtre, violences en réunion et dégradations. Le conducteur a été placé en détention provisoire après un débat contradictoire le 12 septembre. La jeune femme et les trois militaires sont sous contrôle judiciaire.
Le juge d’instruction poursuit désormais les investigations pour éclaircir le déroulement précis de cette nuit de violences qui a profondément marqué la ville d’Évreux. Le parquet salue « la mobilisation et l’efficacité » des services de police.
Le juge d’instruction poursuit désormais les investigations pour éclaircir le déroulement précis de cette nuit de violences qui a profondément marqué la ville d’Évreux. Le parquet salue « la mobilisation et l’efficacité » des services de police.