Mort devant la discothèque « La Winery » à Évreux : le conducteur mis en examen pour meurtre et placé en détention

Près de deux semaines après le drame survenu dans la nuit du 29 au 30 août devant le bar de nuit « La Winery » à Évreux, l’enquête s’accélère : l’autopsie confirme que la victime a été écrasée par une voiture, tandis que cinq personnes, dont le conducteur, ont été mises en examen pour des faits graves.