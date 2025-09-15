Connectez-vous S'inscrire




Montivilliers : une maison ravagée par les flammes, une femme hospitalisée




Lundi 15 Septembre 2025 - 21:29



Le feu a été maîtrisé à l’aide de deux lances à incendie - illustration Adobe stock
Le feu a été maîtrisé à l’aide de deux lances à incendie - illustration Adobe stock
Un violent incendie a détruit, ce lundi vers 17 heures, une habitation individuelle située avenue du Président-Wilson à Montivilliers (Seine-Maritime).

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, la maison de deux étages était entièrement embrasée. Le feu a été maîtrisé à l’aide de deux lances à incendie.

Une femme de 32 ans, légèrement blessée, a été prise en charge par les secours et transportée en urgence relative à l’hôpital le plus proche. Les causes du sinistre restent à déterminer.




Mots clés : faits divers, incendie, Montivilliers, pompiers, Seine-Maritime




Montivilliers : une maison ravagée par les flammes, une femme hospitalisée

15/09/2025

Accident de poids lourd sur l’A28 en Seine-Maritime : circulation coupée vers Rouen

15/09/2025

Freulleville, dans le pays de Bray, mise sur un “apéro citoyen” pour préparer les municipales

14/09/2025

Travaux de nuit sur l’A154 : fermeture de la jonction depuis l’A13 à Incarville, dans l’Eure

14/09/2025

Tentative de vol par effraction au Vésinet (Yvelines) : trois jeunes mis en fuite par la victime et interpellés

14/09/2025

Seine-Maritime : au Havre, un couple condamné pour détention illégale d’un ouistiti

14/09/2025

Eure. Un enfant de 5 ans alerte les secours lors d’un départ de feu à Val-d’Hazey, près de Gaillon

14/09/2025

Yvelines. Disparition inquiétante à Chatou : la police recherche Hervé Bernard

13/09/2025

Seine-Maritime : un piéton grièvement blessé, percuté par un poids lourd ce matin à Lillebonne

13/09/2025

Yvelines : trois adolescents de 15 et 16 ans interpellés après un cambriolage au Vésinet

13/09/2025

Le Havre : le tribunal judiciaire invite le public à un faux procès pour les Journées du patrimoine

13/09/2025

Mort devant la discothèque « La Winery » à Évreux : le conducteur mis en examen pour meurtre et placé en détention

12/09/2025

Yvelines : le maire de Mantes-la-Jolie s’oppose au projet de village pour mineurs non accompagnés et lance une pétition

12/09/2025

Un bus Teor s'embrase à Canteleu, près de Rouen : les passagers sont sains et saufs

12/09/2025

Piégé par la balise GPS, un voleur de vélo électrique est géolocalisé (et interpellé) à Saint-Etienne-du-Rouvray

12/09/2025

Quatre blessés dans un face-à-face entre deux véhicules à Miserey (Eure)

12/09/2025

Une conduite de gaz arrachée à Évreux : huit habitants évacués par précaution

12/09/2025

Accident sur la D6382 : quatre blessés légers près du Havre (Seine-Maritime)

12/09/2025

Elle perd le contrôle de sa voiture en centre-ville d’Évreux : deux adolescents blessés

12/09/2025

Politique. Bruno Retailleau invité d'Hervé Morin à la fête de la Pomme 2025 dans l'Eure

11/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie

Manifestations de ce mercredi 10 septembre en Seine-Maritime : le préfet annonce des mesures de sécurité renforcées

09/09/2025 -

Un accident mortel en gare de Pont-de-l’Arche perturbe le trafic des trains sur la ligne Paris -Rouen - Le Havre

09/09/2025 -

Elle perd le contrôle de sa voiture en centre-ville d’Évreux : deux adolescents blessés

12/09/2025 -

Accident mortel sur la ligne Paris - Granville à L’Aigle : la circulation des trains a repris progressivement dans la soirée

10/09/2025 -

Mouvement "Bloquons tout" du 10 septembre : perturbations attendues sur le réseau Nomad Car en Normandie

09/09/2025 -

Seine-Maritime : un piéton grièvement blessé, percuté par un poids lourd ce matin à Lillebonne

13/09/2025 -

Trois accidents ce lundi en Seine-Maritime : un adolescent, deux enfants et un septuagénaire blessés

09/09/2025 -

Délestée de 8 000€ et de ses bijoux, une nonagénaire victime d’un vol par « fausse qualité » près de Rouen

11/09/2025 -

Collision entre un autocar Nomad et une voiture près de Saint-Aubin-d’Escroville : deux blessés légers

10/09/2025 -

Le Havre : une quadragénaire interceptée au volant avec plus de 2 g d'alcool dans le sang et sans assurance

09/09/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen