Montivilliers : une maison ravagée par les flammes, une femme hospitalisée

Un violent incendie a détruit, ce lundi vers 17 heures, une habitation individuelle située avenue du Président-Wilson à Montivilliers (Seine-Maritime).



À l’arrivée des sapeurs-pompiers, la maison de deux étages était entièrement embrasée. Le feu a été maîtrisé à l’aide de deux lances à incendie.



Une femme de 32 ans, légèrement blessée, a été prise en charge par les secours et transportée en urgence relative à l’hôpital le plus proche. Les causes du sinistre restent à déterminer.