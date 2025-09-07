Montivilliers et Port-Jérôme-sur-Seine mettent en vente des terrains constructibles sur Agorastore

La Ville de Port-Jérôme-sur-Seine propose ce terrain de 6 479 m², destiné à accueillir une opération résidentielle pouvant aller jusqu’à R+2 maximum. La mise à prix est fixée à 140 000 € TTC. - Illustration Agorastore
La ville de Montivilliers met en vente deux parcelles devenues sans utilité pour ses missions de service public. Il s’agit d’un terrain de 807 m², destiné à un projet d’habitation, proposé à partir de 24 000 € TTC et d’un autre de 2 780 m², réservé à une activité tertiaire non bruyante, avec une mise à prix fixée à 19 000 € TTC.
Ces biens seront accessibles aux enchères en ligne sur Agorastore du 9 au 11 septembre 2025.
👉 Voir l’annonce – terrain 807 m²
👉 Voir l’annonce – terrain 2 780 m²
Port-Jérôme-sur-Seine : un projet résidentiel attendu
De son côté, la ville de Port-Jérôme-sur-Seine propose un terrain de 6 479 m², destiné à accueillir une opération résidentielle pouvant aller jusqu’à R+2 maximum.
La mise à prix est fixée à 140 000 € TTC.
La vente aux enchères se déroulera en ligne du 16 au 18 septembre 2025.
👉 Voir l’annonce – terrain 6 479 m²
Ces ventes, organisées avec le concours d’Agorastore, leader français des enchères en ligne de biens publics, s’inscrivent dans une stratégie visant à rationaliser la gestion du patrimoine communal et à favoriser le développement local.
