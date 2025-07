Mobilisation pour L’Hermione : un vent d’espoir souffle sur la frégate, fidèle de l'Armada de Rouen

Sur le chantier naval d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques), les visites se multiplient : particuliers, institutions et mécènes viennent constater l’état du navire et apporter leur contribution. Certaines entreprises s’impliquent concrètement à l'image de Farol, une coutellerie rochelaise, qui a lancé une série de couteaux “Hermione”, dont les ventes sont reversées à l’association ou encore de l’entreprise Bouney, implantée au Pays basque, qui fournit du bois pour la restauration.



De leur côté, les Rotary clubs de Rochefort sollicitent actuellement l’ensemble des clubs américains et Les gabiers bénévoles organisent une tournée estivale intitulée “La Flamme Hermione”, destinée à rallumer l’intérêt populaire dans plusieurs villes de France.



Cet engagement collectif suscite également l’intérêt de grands mécènes en France et aux États-Unis, laissant entrevoir une possible reprise des travaux à la rentrée 2025.